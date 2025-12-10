Bunlar da ilginizi çekebilir

Toplantıda, son günlerde bölgede etkili olan sağanak yağışların oluşturduğu riskler ve halkın güvenliğine yönelik alınacak tedbirler ayrıntılı şekilde ele alındı. Kurul üyeleri, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği sel, taşkın ve ulaşım sorunlarına karşı kurumlar arası koordinasyonun artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

BÖLGEDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ MASAYA YATIRILDI

Toplantıya İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı, İskele Polis Müdürü ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Sorumlusu ile yetkililer katıldı.

