Birlik, yaşanan felaketin iklim değişikliğinin artık günlük yaşam üzerinde daha sık ve daha yıkıcı etkilerle hissedildiğini açıkça gösterdiğini belirtti. Açıklamada aşırı yağışlar, sel ve fırtına gibi doğal afetlerin yalnızca can ve mal kaybına değil, ekonomik ve sosyal hayatı da derinden etkileyen sonuçlara yol açtığı vurgulandı.

Sigorta ve reasürans sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini duyuran Birlik, benzer felaketlerin önlenmesi için hükümete kritik uyarılarda bulundu. Açıklamada alınması gereken önlemler şu başlıklarla sıralandı:

Altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi: Yağmur suyu drenaj sistemlerinin modernize edilmesi ve şehir planlamasında iklim risklerinin dikkate alınması.

Çevresel sürdürülebilirlik: Yeşil alanların korunması, ağaçlandırmanın artırılması ve karbon salınımını azaltacak politikaların hayata geçirilmesi.

Toplumsal dayanışma: Kamu-özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket ederek afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesinin yükseltilmesi.

Birlik, dayanışma ruhuyla bu zor günlerin aşılacağına olan inançlarını yineleyerek, halkın yaralarını sarmak için gereken sorumluluğu üstlenmeye devam edeceklerini belirtti.