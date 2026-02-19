Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Mustafa Suat Güzelgöz (E-40), yönetimindeki VC 272 plakalı araçla İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçti. Bu sırada karşı istikametten gelen Erdoğan Özkurtaran (E-43) yönetimindeki TLL 239 plakalı yakıt tankeri, kendi şeridine geçen araca çarpmamak için sağ şeride geçti. Tanker, o esnada yeniden kendi şeridine geçmek isteyen Mustafa Suat Güzelgöz yönetimindeki VC 272 plakalı otomobille yolun ortasında yüz yüze çarpıştı.

Kazada yaralanan VC 272 plakalı araç sürücüsü Mustafa Suat Güzelgöz ve araçta yolcu olarak bulunan Osman Tarık Güzelgöz (E-12) ile Halit Kaan Güzelgöz (E-9), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.