Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Daire Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi'nden yapılan açıklamada; değiştirilmiş şekliyle 38/1997 sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nda 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yapılan Yasa değişikliği ile kuyum işletmelerine (Kuyumculuk) yönelik, Kuyumculuk sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin mevzuat yeniden düzenlenmiş, bu Yasa değişikliği ile kuyumculuk alanında ilk kez sistematik ve kapsamlı bir düzenleme getirildiği belirtilmiştir.

Bu bağlamda, Yasa'da yapılan değişikliklerle kuyumcuların lisanslanmasına, çalışma ve faaliyet usul ve esaslarına ilişkin kurallar belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığı'na bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi heyeti, Türkiye’de bu hususların hangi mevzuat altında yürütüldüğü, nasıl uygulandığı ve uygulamada nelerle karşılaşıldığının görülebilmesi ve fikir teatisinde bulunulabilmesi amacıyla söz konusu ziyaretleri gerçekleştirmiştir.