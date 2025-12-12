Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, İskele ve Gazimağusa’da meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili iki kişi tutuklandı.

10 Aralık 2025 tarihinde, İskele’de bir şahsa ait ikametgahın kapısı içeriden suç işlemek kastıyla açılıp içeri girildi. Kimliği meçhul şahıs/lar, evde muhafaza edilen 4 şişe alkollü içki ile 6 adet ziynet eşyasını çaldı. Yapılan ileri soruşturmada zanlı olarak E.A.(K-54) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, 4 Aralık 2025 tarihinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerinin bahçesinde muhafaza edilen 58 paket köpek maması kimliği meçhul şahıs/lar tarafından çalındı. Polis yürüttüğü ileri soruşturmada zanlı olarak İ.Ö.(E-38)’yı tespit ederek tutukladı. Soruşturma sürüyor.