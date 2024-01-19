Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, söz konusu kurumların yetkilileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri ile çalışanlarının çalışma koşullarına ait yükümlülükleri ile çalışanların yasal statüleri konularında kontroller yapıldı.

Denetimler sonucu ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, sağlık karnesiz işçi çalıştıran bir iş yeri hakkında ise Çalışma Dairesi ve İskele Belediyesi ekipleri tarafından yasal işleme gidildi.

Çalışma yaşamına yönelik denetimler ilgili kurumların iş birliği içerisinde ilerleyen günlerde devam edecektir.