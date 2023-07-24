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Olayda yaralanan A.G, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Zanlı M.M. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

23.07.2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, İskele ’de, M.M.(E-35) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde tartıştığı eşi A.G.(K-37)’yi, tasarrufunda bulundurduğu çakı ile boğaz kısmından yaraladıktan sonra, başını beton zemine vurup darp etmek suretiyle öldürmeye teşebbüs etmiştir.

Olayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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