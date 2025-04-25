Polisten yapılan açıklama şöyle:

“25.04.2025 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, İskele'de Unimar Çemberi ile Lokum Çemberi arasındaki yolda, Yiğit UZUN, yönetimindeki YF 712 plakalı salon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Alnas ALNAWAS yönetimindeki UL 543 plakalı jip araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir”