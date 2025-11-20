Bunlar da ilginizi çekebilir

Konuya ilişkin açıklama yapan MSB, sürecin tüm kurumlar tarafından dikkatle yönetildiğini ve izlediğini duyurdu.

Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden çatışma riskini ortadan kaldırmak için çekildiğini duyurmuştu.

MSB, olayla ilgili inceleme sonunda tabu komutanı dahil 4 personelin ordudan ihracına karar verirken 8 personele de disiplin cezası verildi

Temmuz ayında İskender'da temel askerlik eğitiminde bulunan iki asker sıvı kaybı nedeniyle şehit olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.

