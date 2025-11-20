Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.
Temmuz ayında İskender'da temel askerlik eğitiminde bulunan iki asker sıvı kaybı nedeniyle şehit olmuştu.
MSB, olayla ilgili inceleme sonunda tabu komutanı dahil 4 personelin ordudan ihracına karar verirken 8 personele de disiplin cezası verildi
DÜŞEN ASKERİ UÇAK
MSB, Gürcistan'da 20 askerin şehit olduğuC-130 tipi askeri uçağın düşmesine ilişkin ayrıntılı incelemelerin sürdüğünü belirtti.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ZAP'TAN ÇEKİLMESİ
Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden çatışma riskini ortadan kaldırmak için çekildiğini duyurmuştu.
Konuya ilişkin açıklama yapan MSB, sürecin tüm kurumlar tarafından dikkatle yönetildiğini ve izlediğini duyurdu.