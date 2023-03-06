İskenderun Körfezi`nde dün saat 23.49`da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sahil bandında suyun yükselmesi üzerine, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, su yükselmesinin 6 Şubat`ta meydana gelen depremlerde kıyı bandının zarar görmesi nedeniyle kentte etkili olan lodostan kaynaklı olduğunu açıklamıştı.

Gece su altında kalan Atatürk Bulvarı`nın bazı kesimlerinde deniz suyu çekilirken, İskenderun Anıt Meydanı`nda ve sahil bandında su birikintilerinin olduğu görüldü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.