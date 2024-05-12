İyi bir Futbol oynayarak kazandıklarını belirten İsmail Kartal, “Sonuçta biz iyi bir takımız. Sahaya hangi oyuncularla çıkarsak çıkalım hepsine güveniyorum. İyi futbol oynayarak kazanacağımızı tahmin edebiliyordum. Hafta içindeki enerjilerini görüyordum. Bu akşam her şey tahmin ettiğim gibi oldu. 3-0 gibi baştan sona üstün olduğumuz bir Fenerbahçe vardı sahada. Güzel bir galibiyet elde ettik ve yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

MAÇ ÖNCESİ YAPILAN KONUŞMA

Maç öncesi saha ortasında yaptıkları konuşmayla ilgili detay veren Kartal, “Kendi taraftarlarımızın önünde ne kadar birlikte olduğumuzu, ne kadar iyi olduğumuzu göstermelerini istedim. Onlar da elinden geleni yaptı.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DERBİSİNE DAİR

Son olarak Galatasaray derbisiyle ilgili de konuşan İsmail Kartal, “Oyuncularım iyi oyuncular, kaliteli oyuncular. Hep beraber yarın sabah çalışmaya başlayarak Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız.” şeklinde konuştu.