İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsmail Saymaz hakkında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Saymaz'ın savcılıkta ifadesi alındı.

Savcılık, Saymaz'ı hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilmesi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik de Saymaz hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verdi.

"GELİŞMELERİ OBJEKTİF OLARAK AKTARDIM"

Saymaz, kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin ise avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. İsmail Saymaz, "Gezi olaylarını, 1 Haziran 2013'ten itibaren muhabir olarak takip ettim. Gelişmeleri yansız ve objektif olarak aktardım." ifadelerini kullandı.

Saymaz provokasyon diye yorumlanabilecek paylaşımlarda bulunmadığını belirtirken, gazetecilik çabasının bu yolla engellenmeye çalışıldığını savundu.



İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı olaylarının sanıkları Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Ayşe Mücella Yapıcı ile yoğun irtibatlarının bulunduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddia edildi. Saymaz bu iddiaları reddetti.

İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri yaymak amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalıyla ilgili rol alan kişilerle irtibatı olduğu da öne sürüldü. Saymaz ise bu konu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Saymaz'a yönelik suçlamalar nedir?

Savcılığın açıklamasında şu suçlamalara ve tespitlere yer verildi:

- Kamuoyunda “Gezi Parkı” olayları olarak bilinen ve 61’inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet kullanılarak görevini yapmasını engellemeyi amaçlayan eylemler silsilesiyle ilgili olarak;

Gürcistan ve Baltık ülkelerinde Turuncu Devrim, Arap ülkelerinde Arap Baharı, Türkiye’de ise Taksim Gezi Parkı, adıyla anılan olayların, Georga Sorus'un yönetimindeki Open Society Institute Assistance Foundation - Açık Toplum Vakıfları vasıtasıyla gerçekleştirildiği

- Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan 2025/38575 sayılı soruşturma kapsamında Şüpheli İsmail Saymaz isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümetini ortadan kaldırmaya yönelik olarak planlanan gezi parkı olayları sürecine olan iştiraki ile ilgili yapılan çalışmalarda;

- Taksim Dayanışması içinde görev alan gezi parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala'nın’nın websitesinin hazırlanmasında ve bahse konu şahsın eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri,

- Gezi davası ana sanıkları olup olayların organizasyon ve yönlendşrmsinden sorumlu konumdaki Mehmet Osman KAVALA, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku,ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı,

- Aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı anlaşılmıştır."

Başsavcılığın açıklamasında, "Gezi Parkı olayların yönlendirilmesinde ve organizasyonunda iştirakı tespit edilen tüm şahısların tespitine yönelik soruşturmalar derinleştirlerek devam edecektir." bilgisine de yer verildi.

İSMAİL SAYMAZ KİMDİR?

1980 yılında Rize'de doğan İsmail Saymaz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Gazetecilik hayatına ilk olarak Rize'de başlayan Saymaz, ardından İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı. Şu an Halk TV programcısı olan İsmail Saymaz, insan hakkı ihlalleri ve düşünce özgürlüğü üzerine çeşitli haberler yaptı ve bu konularda kitaplar yayımladı.