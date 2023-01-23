Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazı karaya çıkarmak için süren çalışmalara yeni bir gemi katılıyor. İsmini Kıbrıs’taki Türk Mukavemet Teşkilatı’ndan (TMT) alan ‘Mukavemet’ gemisi, Filyos Limanı’nda demirlemiş halde. Su altı inşaat gemisi Mukavemet, derin denizde devam eden operasyonlara destek verecek.

Karada Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi yükselirken, Sakarya Gaz Sahası’nda da denizin 2 bin 200 metre altındaki enerji üssünde sona geliniyor. Çalışmalar kapsamında deniz filosu güçlendirilirken, ekibe yeni bir üye katılıyor. İsmini, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük önderliğinde, Rum EOKA örgütünün baskılarına karşı Türk halkını korumak için Kıbrıs’ta kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı’ndan alan gemi, Filyos Limanı’nda demirlemiş halde.

Su robotu çalıştırıyor

Yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki gemide ikiden fazla su altı robotu aynı anda çalıştırılabiliyor.

Cerrah hassasiyetinde derinde operasyon

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Mukavemet adını verdiğimiz bu gemi deniz tabanındaki işlemleri yapacak. Bu gemimiz de çok kısa içinde yerli gazımızı milletimizle buluşturmak için çalışan enerji filomuza katılacak” dedi. Geminin teknik özelliklerine de değinen Dönmez, şu bilgileri paylaştı:

“Bu gemimizde ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte vinçler var. Birisi 150 diğeri 40 tonluk olmak üzere iki tane. Yine su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor şu an. 2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları biz gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz. Adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldiler.”

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin de Karadeniz’de ve Filyos’ta Türk enerji tarihinin en önemli sayfalarının yazıldığını belirtti.