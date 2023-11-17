Real Madrid'de Arda Güler şoku yaşanıyor. Fenerbahçe'den 20 milyon euroya Real Madrid'e transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, ABD kampında menisküsünden sakatlık geçirdi ve İspanya'ya dönerek ameliyat oldu. Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler, Las Palmas ile oynanacak mücadele öncesi sol arka adalesinden sakatlanarak 3 hafta sahalardan uzak kaldı. Rayo Vallecano ve Braga maçlarında kadroda olan Arda Güler'in sakatlığının yeniden nüksettiği açıklandı.

Carlo Ancelotti, Arda Güler'in piskolojik anlamda zorlu bir süreçten geçtiğini fakat olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu vurgulayarak oyuncusuna güvendiğini belirtti.

Genç yıldız ise Real Madrid'de henüz kendisini ispatlayamadığı içni hayal kırıklığına uğradı. İspanyol basını Arda Güler'i 'Fiyasko transfer' olarak nitelendirdi.

Ara en Castellano'da yer alan haberde "Florentino Perez tarafından örtbas edilen son fiyasko: Arda Güler" başlığını kullanıldı. Haberde oyuncudan beklentilerin karşılanamadığı ve sakatlığa dair yer alan tüm gerçeklerin Real Madrid Başkanı Perez tarafından susturulduğu öne sürüldü.