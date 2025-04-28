İspanya, Fransa, Portekiz ve Andora'nın birçok bölgesinde bugün geniş kapsamlı elektrik kesintileri meydana gelmişti. İspanya Enerji Bakanlığı ve Portekiz Altyapı Ajansı, elektrik kesintisinin kaynağını bulmak için ortak bir kriz masası kurmuştu.

İspanya'nın bir çok yerinde meydana gelen büyük elektrik kesintilerinin ardından İspanya İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti.

Bakanlık, acil durum statüsünün talep eden bölgelere uygulanacağını bildirirken, Madrid, Endülüs ve Ekstremadura şimdiye kadar kamu düzeninin ve diğer işlevlerin merkezi hükümet tarafından üstlenilmesini talep etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, ülkeyi ve Portekiz'i etkileyen elektrik kesintilerine neyin neden olduğunun henüz bilinmediğini belirtti.