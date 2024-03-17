İspanya LaLiga'da Real Madrid adım adım şampiyonluğa gidiyor.

En yakın takipçisi Girona'nın deplasmanda Getafe'ye kaybetmesinin ardından Osasuna karşısında aldığı galibiyetle puan farkını çift hanelere çıkartan Real Madrid, ligin son bölümüne büyük bir avantajla giriyor.

Dün oynanan maçta Osasuna'yı 4-2 mağlup eden Carlo Ancelotti'nin ekibine galibiyeti getiren golleri Vinicius Jr. (2), Dani Carvajal ve Brahim Diaz kaydetti.

Osasuna karşısında maça yedekte başlayan Arda Güler, 83'te oyuna girdi. Milli futbolcu, maçın son dakikalarında gole yaklaşırken orta sahadan çektiği şut üst direkten döndü.

Mücadelenin ardından İspanyol basını, maça ilişkin haberlerde Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

AS'ta maçla ilgili yer alan haberde Arda Güler için, "Çok genç ve gelişmekte olan bir oyuncu. Muazzam bir yeteneğe sahip ve zor şeyleri denemekten korkmuyor. Muhteşem." ifadeleri yer aldı.

"Ümit verici"

Marca'nın maç değerlendirmesinde ise şu ifadeler kullanıldı, "Orta sahayı kontrol etti, 50 metreden bir vuruş yaptı. Daha fazla dakika alacağı gün gelecek. Ümit verici."

"Gösterebileceği çok daha fazla şey var"

El Pais gazetesi, maça ilişkin haberinde, "Arda Güler'in sahanın ortasından kale direğini vurması için 7 dakika yeterli oldu. Genç futbolcunun Ancelotti'ye gösterebileceği çok daha fazla şey var." ifadelerine yer verdi.