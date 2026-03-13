Israel Hayom gazetesinin bölgesel siyasi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların bir hafta içinde sona erebileceğine işaret edildi.

İSRAİL BASININDAN ÇARPICI İDDİA: "ABD BİR HAFTA SÜRE VERDİ"

Haberde ifadelerine yer verilen siyasi kaynak, İran rejiminin değişme ihtimalinin düşük olduğunu ve ABD'nin İsrail'e saldırıları sonuçlandırması için sadece bir hafta süre tanıdığını iddia etti.

Rejim değişikliği için kara saldırıları ya da İran'da protestoların tekrar başlamasının gerekli olduğunu ifade eden kaynak, bunların yakın vadede gerçekleşmesini beklemediklerini belirtti.

"SAVAŞIN ABD İLE İSRAİL'DEN ALGILANIŞI ÇOK FARKLI"

Üst düzey kaynak, savaşın ABD'de nasıl algılandığı ile İsrail'de nasıl algılandığı arasında büyük bir uçurum olduğuna dikkati çekti.

Söz konusu kaynak, Washington'da yetkililerin savaşın petrol fiyatlarına etkisinden endişe duyduğunu, buna karşılık İsrail'in ise savaşı bir başarı olarak gördüğünü ve bunu kutladığını belirtti.

HİZBULLAH AÇIKLAMASI: "HAMAS GİBİ HALA AYAKTA"

Kaynak ayrıca Lübnan ve Hizbullah konusuna da değinerek, İsrail'in Hizbullah'ın eski genel sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmesine rağmen, örgütün Hamas gibi hâlâ ayakta olduğunu söyledi.

TRUMP: "BUNU KEMİKLERİMDE HİSSETTİĞİMDE ANLAYACAĞIM"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşın geleceğiyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Trump, savaşın yakında bitebileceğini söyledi ancak bunun bittiğini ‘bunu kemiklerimde hissettiğimde’ anlayacağını da ekledi.