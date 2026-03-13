Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yarın saat 08.00’den pazar günü saat 12.00’ye kadar bölgede kuzey ve doğu yönlerden esen rüzgârın zamanla kuvvetlenerek, saatteki hızının yer yer 62-74 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiğini belirtildi.

Aynı periyotta bölge denizlerinden Taurus ve Delta’da da kuzey ve doğu yönlerden esen rüzgârın zamanla kuvvetlenerek “8” kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, yarın saat 12.00’den pazar günü saat 06.00’ya kadar gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli, metrekareye 21-50 kilogram civarında olmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, olası sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların tedbirli olması istendi.