İsrail tarafında, Washington ve Tahran arasındaki pek çok anlaşmazlık noktası nedeniyle bir uzlaşı ihtimalinin düşük görülmesine rağmen, İran'ın nükleer programı hakkında ek teklifler sunarak zaman kazanmaya çalışabileceği görüşü öne çıktı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine oturumu öncesinde danışmanları ve güvenlik yetkilileriyle yaptığı görüşmede, olası bir ABD müdahalesine Hizbullah'ın verebileceği tepkiyi ele aldı. İsrailli yetkililerin, Hizbullah'ın böyle bir çatışmaya doğrudan müdahil olup olmayacağı konusunda görüş ayrılığı yaşadığı belirtildi.



Öte yandan Netanyahu'nun, bu ayın başlarında Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından bir Amerikalı yetkiliye, Trump’ın İran konusundaki tutumunu anlamakta güçlük çektiğini ve durumdan endişe duyduğunu ilettiği iddia edildi.

Askeri gerilimin gölgesinde, Umman ara buluculuğunda yürütülen ABD-İran dolaylı nükleer müzakerelerinin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı açıklandı. Daha önce Umman ve Cenevre'de bir araya gelen taraflar arasındaki temaslarda, İran'ın uranyum zenginleştirme seviyeleri ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının durumu temel tartışma konularını oluşturuyor. Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerin devam etmesi kararlaştırılmış olsa da taraflar arasındaki temel görüş ayrılıkları varlığını koruyor.