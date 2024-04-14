İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

“İsrail dünkü İran saldırısını atlatabilmesini sağlayan stratejik ittifak ve bölgesel işbirliğini güçlendirmeli.” ifadelerini kullanan Gantz, İran’ı İsrail için bir “tehlike” olarak niteledi.

Gantz, İran’a karşı bölgesel bir koalisyon kuracaklarını belirterek, “Bize uygun olacak şekil ve zamanda İran’a bedelini ödeteceğiz.” ifadelerine yer verdi.

İsrail medyası ise Gantz’ın bu açıklamasını, İsrail’den İran’a karşı “hızlı bir misilleme yapılmasını desteklemediği” yönünde yorumladı.

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ TOPLANDI

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv’de Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Savaş Kabinesi'nin bugünkü toplantısında İran saldırılarına verilecek “yanıtın” ele alınacağı ifade edilmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırmıştı.

Savaş Kabinesi'nde, Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

İSRAİL'DEN YAPTIRIM TALEBİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İran’ın dün geceki hava saldırısına ek olarak İsrail’e yönelik “Irak’taki milisler, Yemen'deki Husiler ve Lübnan’daki Hizbullah tarafından da ek saldırılar yapıldığını” belirtti.