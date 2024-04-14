Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, kişisel sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘ın başkanlığında, bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere gerçekleşen üst düzey toplantının bittiğini paylaştı.

Metin Feyzioğlu paylaşımın devamında, “KKTC ve Kıbrıs Türklerinin güvenliği, uluslararası hukuka göre Türkiye Cumhuriyeti’ne emanettir” dedi.

Feyzioğlu’nun paylaşımının devamı şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, barış, huzuru, insancıl değerleri öne çıkaran, milli menfaatlerimizi kararlılıkla koruyan güçlü liderliği dünya tarafından örnek alınmalıdır.

Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’ın yönetiminde Dışişleri Bakanlığımız ve tüm kurumlarımız bölgede huzur ve barışın sağlanması, Gazze’de devam etmekte olan katliamların sona ermesi için seferberdir.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Sayın Üstel’in Başbakanlığında hükümetle yakın iş birliği içinde Kıbrıs Türk halkının haklı menfaatlerini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti üstün imkan ve kabiliyetleri ile korumaya kararlılıkla devam etmektedir.”