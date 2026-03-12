Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerlediğini duyurdu.

AA muhabirinin bölgeden aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki beldelere yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu 2 Mart’ta yaptığı açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığını tespit ettiklerini ve ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini bildirmişti. Ardından Lübnan geneline hava saldırıları başlatan ordu, başkent Beyrut’u da hedef alarak havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenledi ve kara işgalini genişletme kararı aldı.