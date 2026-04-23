Bunlar da ilginizi çekebilir

Ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürerken, Hizbullah da ihlallere karşılık verdiğini açıklıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Söz konusu mahallede evleri ateşe veren İsrail ordusu ayrıca sınır hattında yer alan işgali altındaki beldelerde evleri yıkmayı sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinden itibaren Meys el-Cebel beldesinin batısındaki Mufeylihe Mahallesi'nde evlere saldırdı.

