Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Beşşar Esad'ın Rusya'ya kaçması sonrası ülkede geçiş süreci yaşanırken İsrail de Suriye'ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail medyasına göre İsrail Hava Kuvvetleri, bugün Suriye topraklarında 150'den fazla askeri hedefi vurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye ordusuna ait onlarca tank, uçak ve askeri helikoptere yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Kaynaklar, saldırıda Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma tesisinin hedef alındığını aktardı.

ŞAM'DA KİMYASAL TESİS VURULDU

İsrail, Suriye başkenti Şam'a yönelik de hava saldırıları düzenliyor. İsrail, Şam'da Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nin bir ofisinin bulunduğu Barzeh bölgesini vurdu.

Merkez, Esad döneminde kimyasal silah üretimiyle bağlantıları nedeniyle yaptırıma tutulmuş ve daha önce de hedef alınmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun ayrıca Şam kırsalındaki Adra kenti yakınlarında Suriye ordusuna ait silah deposunu da hedef aldığını ifade etti.

SURİYE'DE NE OLUYOR?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.