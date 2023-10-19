T24'de yer alan bilgilere göre İsrailli diplomatlar, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla 'geçici bir süreliğine' geri çağırdı.

Konu hakkında bilgisi olan kaynaklar, kararın Türkiye'ye bir tepki olarak alınmadığını bildirdi.

Kaynaklar, İsrail'in Orta Doğu'daki diğer diplomatik misyonlarına da kararın tebliğ edildiğinin düşünüldüğünü ancak henüz bunu teyit edemediklerini bildirdi.

Diplomatların Türkiye'deki görevlerine bir süre sonra geri döneceği belirtilirken, bununla ilgili henüz kesin bir takvim belirlenmediği anlaşıldı.

Salı günü Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıdan sonra başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli noktalarında İsrail karşıtı protestolar düzenlenmişti. İstanbul'da eylemciler İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde, Ankara'da ise büyükelçilik konutunun yakınlarında toplanmıştı.

Filistin ve Hamas saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail patlamaya Gazze'deki ikinci büyük militan grup İslami Cihad'ın attığı bir roketin sebep olduğunu öne sürdü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı, saldırıdan direkt olarak İsrail'i sorumlu tuttu.

13 Ekim'de Çin'in başkenti Pekin'deki İsrail Büyükelçiliği'nde görev yapan bir kişi bıçaklanmıştı.