İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, İran'ın içinde bazı noktaları füzelerle vurdu.

Sadece İran değil aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı noktalar hedef alındı.

"FÜZE SALDIRISI OLMADI"

İranlı yetkililere dayandırılan haberlerde ise İran'a füze bir saldırısı olmadığı belirtildi. İranlı yetkililer, "İsfahan'da duyulan patlama İran'ın hava savunma sisteminin aktivasyonu sonucu gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

ABD: İSRAİL VURACAĞINI ÖNCEDEN BİLDİRDİ

Dün ABD ve İsrail arasında yapılan Refah operasyonu toplantısında İsrail'in 24 veya 48 saat içinde İran'ı vuracağını ABD'ye bildirdiği belirtildi.

CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı.

Yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı desteklemediğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon, söz konusu saldırıyı henüz doğrulamadı.

İSFAHAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı." ifadelerine yer verildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da yerel kaynaklara dayandırarak, İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Kehcavaristan şehrinde bir patlamanın duyulduğunu bildirdi.

Bu seslerin nedeninin henüz bilinmediğini belirten Fars, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı'nın ve Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8'inci Üssü'nün yakınında yer aldığını aktardı.

İran devlet televizyonu tarafından, İsfahan şehrinde bulunan nükleeer tesislerin etkilenmediği veya nükleer sahaların hedef alınmadığı belirtildi.

İran'ın başka kentlerine saldırı olup olmadığı henüz belli değil.

İran'da tüm uçuşlar askıya alındı.

İSRAİL ORDUSU: KUZEY İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

İsrail'in İran'a karşı başlattığı misilleme saldırısının ardından İsrail ordusundan da bir açıklama geldi.

İsrail ordusu Kuzey İsrail'de sirenlerin çaldığını açıkladı.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

İran ise, İsrail'in muhtemel saldırısına "süratli", "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" yanıt vereceklerini duyurmuştu.