Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmini raporuna göre bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli; bugün, yarın ve Cuma günleri ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava bugün parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Pazartesi gününe kadarki diğer günler parçalı bulutlu veya az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı 22 - 25 derece dolaylarında; bugün, yarın ve Cuma günleri ise 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; yarın ise fırtına şeklinde esecek.