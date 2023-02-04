Meteoroloji yarın İstanbul için şiddetli fırtına ve kar uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgar İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (saatte 80-100 kilometre) şeklinde esecek.

Sıcaklık sıfır derecenin altına düşecek, şiddetli rüzgarla birlikte kar yağışı etkili olacak.

VALİ YERLİKAYA'DAN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ilgili birimlerle Karla Mücadele Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydederek, İstanbulluları meteorolojik gelişmelere ilişkin bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Meteorolojik verilere işaret eden Yerlikaya, "Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım." dedi.

Vali Yerlikaya, yarın için bir önemli uyarısının da motosiklet sürücüleri ve motokuryelere olduğunu belirterek, beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

"YENİ BİR SİSTEM GELİYOR"

Beklenen yağışla ilgili NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan değerlendirmelerde bulundu.

Önümüzdeki 3 gün Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı olacağını söyleyen Çalışkan, "İstanbul'da bugün yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Yarın yeni bir sistem geliyor. Pazar, pazartesi, salı ve çarşamba İstanbul'da kar yağışı bekliyoruz." dedi.

"Bu kar tamamen rüzgarın gücüyle olacak" diyen Çalışkan, şunları kaydetti:

"Karadeniz üzerinden devamlı nem taşıyarak kar getirecek. Sabah saatlerinde önce Avrupa yakasında başlayacak. En yoğun yağışı Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt alacak. "

İstanbullulara bir de uyarıda bulunan Çalışkan, "Yarından itibaren mümkün olduğunca yollarda olmayalım ve toplu taşıma kullanalım." dedi.