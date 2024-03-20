Bugün İstanbul, Bursa ve Yalova gibi bölgelerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Son dakika verilerine göre Marmara Denizi'nde merkezi Yalova'da olan bir deprem meydana geldi. İşte detayları...

MARMARA'DA DEPREM!

Marmara Denizi'nde bugün saat 09:21'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.71 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı, bölgede hafif panik yarattı.

MERKEZİ YALOVA

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)

Tarih:2024-03-20

Saat:09:21:01 TSİ

Enlem:40.67556 N

Boylam:29.24111 E

Derinlik:9.71 km