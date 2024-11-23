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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), İstanbul için kar yağışı uyarılarının ardından kente mevsimin ilk karı düştü.
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Sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürürken Anadolu Yakası'nda Kartal, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Başta Aydos Tepesi olmak üzere, yüksek kesimlerde bazı yol kenarlarında, park ve bahçelerde kar örtüleri oluştu.
Vatandaşlar kentte gerçekleşen mevsimin ilk karını cep telefonlarıyla görüntülendi.