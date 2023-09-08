İstanbul Kartal’da rüzgara kapılan 10 bin euro banknot etrafa saçıldı.

Kuaför Ramazan Çakat, ticaret yaptığı kişiye para vermek üzere dükkandan çıktığı sırada, elindeki paralar rüzgara kapıldı.

Dükkanın önüne ve yola saçılan paraları görenler, yaşadıkları şaşkınlığın ardından paraları toplayıp Ramazan Çakat’a teslim etti.

Esnaf ve vatandaşların yardımıyla yola saçılan 10 bin euroyu eksiksiz şekilde toplayan Çakat, kendisine yardım edenlere teşekkür etti.

“Kapıdan çıkarken rüzgarın azizliğine uğradım. Rüzgarla beraber deste bir anda açıldı, paralar savruldu.” diyen Çakat, “Sağ olsun esnaflar, komşular, yoldan gelen geçen arkadaşlar insanlık örneği gösterdiler ve yardımcı oldular. Paramızı eksiksiz toplamış olduk. Birileri cebine alıp götürebilirdi. Sonuçta yoldan geçen insanlar da vardı. Helal paraymış demek ki çok şükür.” ifadelerini kullandı.