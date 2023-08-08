Bahçelievler’de alev alan bir tüp, balkondan aşağı atıldı. Tüp, bu sırada yoldan geçen otomobilin cam tavanını kırıp Mehmet İşler’in kafasına isabet etti.

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gerçekteşen olay geçen Cumartesi günü meydana geldi.İddiaya göre, 24 yaşındaki Mehmet İşler, arkadaşıyla birlikte evine gitmek için Fatih Caddesi’nde otomobiliyle seyir halindeyken, alev alan tüp bir apartmanın balkonundan aşağı atıldı.

Yanan tüp Mehmet İşler’in arabasının cam tavanına düştü.

Camın kırılmasıyla yanan tüp, sürücü Mehmet İşler’i başına isabet etti.

O esnada da otomobil içinde olan İşler’in arkadaşı ise yanan tüpü aracın dışına çıkararak patlama korkusuyla söndürmek için yol kenarına attı.

Başından yaralanan İşler, arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Mehmet İşler’in kafasına hastanede 19 dikiş atıldı. İşler, hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.

Talihsiz sürücü, yanan tüpü atan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için karakola giderek şikayetçi oldu. İşler'in otomobilinde ise hasar oluştu.

Yaşadıklarını anlatan İşler, şunları söyledi:

“Arkadaşımın evindeydim, onun evinden çıktım. Kendi evime gidiyordum. Evime giderken zaten bu olay gerçekleşti. Ve olay yerinde zaten bir süre kendime gelemedim. Çünkü başıma aldığım piknik tüpünün darbesinden dolayı geçici bir hafıza kaybı yaşamışım. Alevliydi zaten, dışarı çıkardığımızda da alevi zaten kamera kayıtlarında da mevcut.”

“Yanımda Tolunay diye arkadaşım vardı. O da karakolda şikayetçi oldu. Onun da çünkü kafasında bir hasar var, ellerinde yanıklar falan var tüpten dolayı. O dışarıya attı zaten. Normalde arabanın içinde kalmış olsaydı, patlasaydı yani hiçbirimizin parçası bulunmazdı zaten arabanın içinde.”

“Araçtan indim bir süre kendime gelemedim zaten. Arkadaki araçta da diğer arkadaşım vardı. Onun arabasıyla direk hastaneye gittik. Tedavi süreci sonrasında emniyet birimleri geldi zaten hastaneye. Şikayetçi oldum. Sağ tarafımda uyuşmazlık var. Doku kaybım var başımda. Yani geçici bir hafıza kaybı yaşadım.”