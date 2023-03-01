Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından İstanbul'da bina güvenliği konusu gündeme geldi.

Sağlık kuruluşlarına ait binalardaki incelemeler devam ediyor. Kağıthane Devlet Hastanesi'ndeki inceleme tamamlandı.

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binanın taşınmasına karar verildi. Hastane kısa bir süre içinde tahliye edilecek.

İki hafta içerisinde hastanenin, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nin Seyrantepe binasına taşınması planlanıyor. Kararın hastane çalışanlarına tebliğ edildi.

YAPIM TARİHİ 2005

Kağıthane Devlet Hastanesi, 18 Mayıs 2005 yılında Sağlık Bakanlığı ve İBB arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edildi. Aynı yılın kasım ayında hastane poliklinik hizmetine başladı.

Dün de kentin en önemli hastanelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin binaları incelenmişti.

Yapılan inceleme sonrası binaların depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Binalardaki yapısal tahribat sosyal medyada uzun bir süredir tartışılıyordu.

Büyük bir bölümü kapatılan fakültenin sadece Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi açık olacak. Tüm ameliyatlar da durduruldu.