Bunlar da ilginizi çekebilir

Baba Özçelik ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken 11 yaşındaki Efe Özçelik'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında oturan 11 yaşındaki Efe Özçelik, babasına ait olduğu öğrenilen tabanca ile ensesinden vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.