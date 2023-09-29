İstanbul'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Dün kentin Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçesinde yollar göle dönerken bugün ise Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Kurtköy Üstün Caddesi'nde bir sitenin istinat duvarı, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü.

Bu sırada yolda bulunan servis minibüsü ile otomobil duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, araçlarda 6 kişinin mahsur kaldığını belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan 5 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin araçta sıkışan 1 kişiyi kurtarmak için yürüttüğü çalışma devam ediyor.

SU BASTI

Pendik'te yağış nedeniyle araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Kaynarca alt geçitinde biriken su nedeniyle bir vatandaş aracında mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkan vatandaş, kurtarılmayı bekledi.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında İstanbul'daki kuvvetli yağışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yağışların 4 gün süreceğini dile getiren Çalışkan, "Genel olarak hafif olarak 4 gün boyunca sürecek. Ara ara bazı noktalarda kuvvetlenebilir. Pazar günü yer yer 20-25 kilogram yağmur düşebilir. En az 20 ilçede yağış hafif olurken bazı ilçelerde kısım kısım kuvvetli olabilir." diye konuştu.