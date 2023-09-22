Bunlar da ilginizi çekebilir

Kanser hastası olan F.Ö.'nün yakın zamanda hastalığı yendiği öğrenilirken, olay yerinde cenazelerin çıkarılmasının bekleyen F.Ö.'nün kızı, "Kanseri yendi, bu canavarı yenemedi" diyerek ağıt yaktı.

"KANSERİ YENDİ, BU CANAVARI YENEMEDİ"

Cesetler, savcı ve polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde M.Ö. ile eşi F.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz

Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz

Tartışma sırasında M.Ö. silahla önce eşini, ardından kendisini vurdu.

Hürriyet Mahallesi Ördek Sokak'taki bir evde M.Ö. ile eşi F.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.