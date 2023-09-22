Hürriyet Mahallesi Ördek Sokak'taki bir evde M.Ö. ile eşi F.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında M.Ö. silahla önce eşini, ardından kendisini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde M.Ö. ile eşi F.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cesetler, savcı ve polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
"KANSERİ YENDİ, BU CANAVARI YENEMEDİ"
Kanser hastası olan F.Ö.'nün yakın zamanda hastalığı yendiği öğrenilirken, olay yerinde cenazelerin çıkarılmasının bekleyen F.Ö.'nün kızı, "Kanseri yendi, bu canavarı yenemedi" diyerek ağıt yaktı.