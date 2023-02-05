Avrupa yakasında Bağcılar, Güngören, Beyoğlu, Beylikdüzü ve Silivri'de kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu yakasında ise Kadıköy, Beykoz, Üsküdar, Ataşehir, Pendik, Kartal ve Maltepe'de karla karışık yağmur görülüyor.

Bu arada ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadele araçlarının yol kenarlarında hazır bekletildikleri görüldü.

VALİLİK KAR İÇİN UYARMIŞTI

İstanbul Valiliği, bugün ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kara dönüşmesinin beklendiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumların 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacakları belirtmişti.

ZEKERİYAKÖY-VARYANT YOLU OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Zekeriyaköy-Varyant Yolu trafiğe kapatıldı.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda Zekeriyaköy-Varyant Yolunun saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.