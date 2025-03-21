İstanbul Küçükçekmece’de kırmızı ışıkta bekleyen araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Cennet Mahallesi’ndeki Cengiz Sokak’ta trafik ışıklarında bekleyen 34 DOJ 387 plakalı araca, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Araçta bulunan bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Cenaze, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.