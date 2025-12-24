İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında adli inceleme başlatılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gözaltına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şu ifadeleri kullandı:

"Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ismi geçince yurtdışından Türkiye'ye dönmüştü. İfade verdikten sonra serbest bırakılan Saran'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu ifade edilmişti. Saran ise hakkındaki iddiaları reddetmiş ve bağımsız bir labaratuarda test yaptırmış ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini duyurmuştu.