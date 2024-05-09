Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır.”

