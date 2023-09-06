İstanbul'un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

İstiklal Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu, Boğazköy Köprüsü kapandı. Derenin yanındaki Boğazköy İlkokulunun bahçesi ve bodrum katı suyla doldu. İtfaiye ekiplerince okulda su tahliyesi çalışmaları yapılırken belediye ekipleri köprünün açılması için çalışma başlattı.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

MİLLET KRAATHANESİ'NDE VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Sel baskınlarının olduğu adreslerden biri de Başakşehir Millet Kıraathanesi oldu. Aşırı yağmur nedeniyle bir anda kütüphanenin içerisini su bastı. Bu sırada kıraathanede olanlar panikle dışarı çıkmaya çalıştı.

Bahçede mahsur kalan bir kedi ise orada bulunan vatandaş tarafından kurtarıldı. Kediyi mahsur kaldığı yerden alan vatandaş kucağında daha güvenli bir yere götürerek bıraktı. Ayrıca İSKİ ekipleri millet kıraathanesine gelerek suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI ZOR ANLAR KAMERADA

Yağmur sularının dolmasıyla birlikte içeride bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İçeride yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde vatandaşların panik içinde dışarıya çıkmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise kıraathanenin tavanındaki dekorların düştüğü görülüyor.

VALİLİKTEN YENİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve su baskınlarında yaralanan 12 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşların da selden kısmen etkilendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1150, belediyelere ise 2540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir. Su baskınlarında ilk belirlemelere göre 1754 ev ve iş yeri etkilenmiş olup, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Ayrıca Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir."

SEL SULARINDAN SON ANDA KURTARILDILAR

Arnavutköy, Zemzem Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında oturan yabancı uyruklu bir ailenin evini su bastı.

YAĞIŞ NEDENİYLE SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.

İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket etti.

İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yağmurun şiddetini azalmasıyla birlikte hava ulaşımı normale dönerken uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu saatlerde uçak park alanlarının bulunduğu alana yıldırım düştü. Olaydan etkilenen iki personel hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Kavacık, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü'nde çakan şimşekler dikkat çekti.

Sultangazi Habibler'de de yağmurdan dolayı araçlar durdu.

Arnavutköy yolu Fenertepe mevkisinde yolda oluşan su birikintisi, araçların yarı boyuna kadar yükseldi.



Basın Ekspres Yolu'nda suda kalan aracın içindekiler camlardan dışarı çıkarak yardım gelmesini bekledi.