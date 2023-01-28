Buna göre, metrekareye Esentepe’da 3 kg, Selvilitepe ve Tatlısu’da 2 kg, Kozanköy, Kantara, Karaoğlanoğlu Ve Mallıdağ’da 1 kg yağış kaydedildi.

Diğer yağış alan yörelere ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış düştü.