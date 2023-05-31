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Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta (Romanya) ve Albert Riera'nın çalıştırdığı Olimpija (Slovenya) da muhtemel rakipler arasında yer alıyor.

Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray sezonu 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da açacak.

Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemesinin ardından, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan girmeyi garantiledi. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim?

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