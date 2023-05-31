Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan girmeyi garantiledi. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim?
GALATASARAY 2. ÖN ELEME TURUNDAN KATILACAK
Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemesinin ardından, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
GALATASARAY SEZONU TEMMUZ AYINDA AÇACAK
Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray sezonu 11-12 Temmuz yerine 25-26 Temmuz'da açacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Farul Constanta (Romanya),
Olimpija (Slovenya),
Maccabi Haifa (İsrail),
Hacken (İsveç),
Karabağ (Azerbaycan),
Ferencvaros (Macaristan),
Rakow Czestochowa (Polonya),
Astana (Kazakistan),
Slovan Bratislava (Slovakya),
BATE Borisov (Belarus),
Sheriff (Moldova),
Zalgiris (Litvanya)
TANIDIK İSİMLER RAKİP OLABİLİR
Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta (Romanya) ve Albert Riera'nın çalıştırdığı Olimpija (Slovenya) da muhtemel rakipler arasında yer alıyor.