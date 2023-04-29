Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile birlikte festival alanını ziyaret etti.

"BU YIL TEKNOFEST BİR BAŞKA GÜZEL"

TEKNOFEST'te konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İlham Bey işin başından itibaren Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri bizimle beraber oldu. İlham kardeşim Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut sözü verdi. Temel betonlarını döküyoruz. İlham gardaşım da diyor ki bir senede bitmesi lazım.

Bu yıl TEKNOFEST bir başka güzel. Tüm genç yüreklere selamlarımı gönderiyorum. Genç kardeşlerimin tamamını buradan sevgiyle selamlıyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de katılımları için teşekkür ediyorum.

Teknoloji bayramımızı önce İstanbul'da ardından inşallah Ankara'da yapıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST'in hayırlı olmasını diliyorum.

"TEKNOFEST MASKAYA DÖNÜŞTÜ"

TEKNOFEST kendi alanında bir markaya dönüştü. Bu yıl 330 bin takım ve 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık. Katılımların artmasıyla birlikte ödül ve teşvik sayısı da yükseldi. 4 milyon ile başlayan süreç 44 milyonu buldu. Önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yükselteceğine inanıyorum.



T3 Vakfı ile Baykar'a da teşekkür ediyorum. Biz Türkiye'de teknoloji ekosistemi oluşturmak için çok çaba harcadık. İşte bugün yıllar önce diktiğimiz fidanların kök saldığını, meyveye durduğunu görmenin mutluluğunun içerisindeyim. Bir siyasetçi için en büyük mutluluk kaynağı, verdiği emeklerin boşa gitmediğini bizzat görmesidir.

Burada hayalleri yarım kalan Vecihi Hürkuşlar var. Burada okuyan, araştıran, ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan, mühendileri, girişimcileri var. Burada çok değerli dünürüm rahmetli Özdemir Bayraktarları var.Ve varisleri Canan yengem var.

"DIŞA BAĞIMLILIĞIN KADER OLMADIĞINI GÖSTERDİK"

Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını biz kurduk, dışa bağımlılığın kader olmadığını gösterdik. Gençler olarak davamızı sizler omuzlayacaksınız. Tam bağımsızlık hayalini gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz.

Burada yarınların uzay yolcularını, mucitlerini, pilotlarını, mühendislerini, fizikçilerini görüyorum.

Kızılelma havalandı, TOGG satışa sunuldu, Akıncı burada, TCG Anadolu gemimiz teslim edildi. Son haftayı da inşallah İzmir'de geçirecek. Çok anlamlıdır, ne demek istediğimi anlıyorsunuz.



TCG Anadolu'yu 100 bine yakın vatandaşım ziyaret etti. Karadeniz doğalgazı hizmete alındı. Bunu bile hazmedemeyenler var. Kimlerin hazmedemediğini anlıyorsunuz. Biraz çalışın da sizin de olsun ya.



Milli muharip uçak piste çıktı, İMECE uzaya gönderildi, Gökbey yükseldi, Altay tankı teslim edildi. Hürjet ve Atak 2 uçtu. TEKNOFEST işte tüm bunların sembolüdür. Birilerini çok ciddi biçimde rahatsız etmeye başladı. Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği bazılarının kabusları oldu. Karınlarında biriktirdikleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar.

"BAŞKANLIK SİSTEMİYLE ÜLKE KOALİSYONLARDAN KURTULDU"

Koalisyon masası arttı, önce 6'lı dediler, sonra 7'li oldu, daha sonra 9'lu oldu, ne yapsanız boş, buradan bir şey çıkmaz. Başkanlık sistemiyle ülke koalisyonlardan kurtuldu.

Yerli ve milli şirketler varken Amerikan şirketlerinin reklam ajanslığını yapmak mandacılıktır.

TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCUSU BELLİ OLDU



İki uzay yolcumuzu belirledik. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz.

Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi. Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever.

Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek.

ALİYEV: TÜRKİYE BÖLGEMİZDE BARIŞIN İSTİKRARIN VE GÜVENLİĞİN GARANTÖRÜDÜR



Törende konuşma yapan Aliyev, "Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür. Kızıl Elma havada, Altay ve Togg burada, Anadolu denizde. Bugünkü Türkiye budur." dedi.