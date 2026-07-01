

İşte sevgisiyle dağları deviren, zor günde elinizi bırakmayan ve sadakati bir yaşam biçimi haline getiren o burçlar...

BOĞA

Listenin başında tabii ki toprak grubunun sabiti boğalar yer alıyor. Boğa burçları için güven, nefes almak kadar temel bir ihtiyaçtır. Değişimden pek hoşlanmazlar, bu yüzden birini sevdiklerinde ve hayatlarına aldıklarında, o kişiyi dünyalarının merkezi yaparlar.

Bir boğa burcu insanının sadakati sadece romantik değil, son derece pratiktir. Yanınızda olduğunu her an hissettirir ve sizi güvenli alanlarına dahil ederler. Konforlu yaşama ve ev mahremiyetine önem veren bu burcun insanları bir kez sizi o evin içinde hayal ettiklerinde ömürlük bir bağ kurmuşlar demektir.

YENGEÇ

Yengeç burçları için "yuva" kavramı son derece kutsaldır. Birini ailesi gibi gördüğü an, onun için yapamayacağı şey yoktur. Duygusal derinliği o kadar fazladır ki ihanet fikri onun ruhuna aykırıdır.

Eğer bir yengeç size kalbinin anahtarını verdiyse, bilin ki fırtınalı havalarda sığınacağınız en güvenli liman odur. Ayrılık gelse bile ömürlük bir sevgiyle sizi hatırlayacaklarına dair hiç şüpheniz olmasın. Onlar yokluğunuza bile sadık kalacaklardır.

AKREP

Akrep burçları hakkında çok şey söylenir ama sadakatleri genellikle gölgede kalır. Bir akrebim güvenini kazanmak zordur ancak o duvarları bir kez yıktığınızda, size ömür boyu sürecek bir bağlılık sunar.

Akrep, sevdiği kişi için ateşe yürümekten çekinmez. Onun sadakati tutkuyla beslenir, bu yüzden "ölüm bizi ayırana dek" sözünün karşılığıdır. Koşullar ne olursa olsun sevdiklerine ve sevgilerine sadık kalırlar. 10 yıl sonra da çıkıp gelseniz size olan sevgilerine ait kaldıklarını görebilirsiniz.

OĞLAK

Oğlaklar için bir ilişki, uzun vadeli bir yatırımdır. Emek verdikleri, zaman harcadıkları ve birlikte bir gelecek inşa ettikleri kişiye sırt dönmek onlar için mantıksızdır.

Disiplinli ve dürüst yapıları sayesinde, bir söz verdiklerinde o sözü tutmak için ellerinden geleni yaparlar. Sadakat, bir oğlak için duygusal bir durum olmaktan da öte bir karakter meselesidir.