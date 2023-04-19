'İSTENMEYEN GELİN', BUCKINGHAM SARAYI'NIN 'HANIMI' OLDU

Hatta durum sadece dışarıdan bakıldığında öyle değildi. Bugün evli olduğuadamın annesi, bırakın onu gelin olarak istemeyi aynı ortamda bile bulunmak istemedi.Çok sabretti, belki kendi kafasının içinde bazı stratejiler üretti ve ona göre davrandı. İşin orasını bilemeyiz. Ama ne yaptı, ne etti sonunda amacına ulaştı. Yıllar boyunca aşık olduğu adamla evlendi.

Usul usul ondan nefret edenlerin kalbini bile kazandı. Elbette herkes değil ama geçmişte adını ile anmak istemeyenler şimdi onu -biraz da mecburiyetten- kraliçe olarak kabul etmek zorunda kaldı. Kimsenin onu yakıştıramadığı Buckingham Sarayı'nın 'hanımı' oldu. Üstelik şimdi kraliyet ailesiyle direkt ilgili olmasalar da çocukları hatta torunları da o çemberin içine girdi. Üstelik milyonların gözlerini diktiği o büyük günde onlar da dünya sahnesine çıkacak.

HERKES HARRY İLE MEGHAN'I MERAK ETTİ AMA...

Aslında söylememize gerek yok, Camilla Parker Bowles'tan ya da bir süredir bilinen unvanıyla Kral 3. Charles'ın eşi Kraliçe Camilla'dan söz ettiğimizi. Herkes Charles'ın küçük oğlu Harry ve ailesinin 6 Mayıs'taki taç giyme törenine katılıp katılmayacağını merakla bekledi günlerce. Sonunda bu soru yanıtını buldu.

Chrles'ın küçük oğlu Harry, son iki yıldır ailesine yönelttiği bütün o ağır eleştirilere rağmen babasının taç giyme törenine katılıyor. Ama karısı Meghan Markle ve çocukları Archie ile Lilibet ise dedelerinin büyük gününe tanık olamayacak. Yani Charles'ın büyük oğlu William'dan olan torunları George, Charlotte ve Louis, büyükbabalarının yanında olacak. Ama Harry'den dünyaya gelen torunları Archie ile Lilibet,bu büyük olayı kaçıracak. Bütün bunlar konuşulurken geri planda başka gelişmeler de yaşanıyor kuşkusuz.

Elbette Kral'ın çocukları ve torunları öncelikli ama yeni kraliçenin ailesi var öte yandan da. Çünkü hayatının olgunluk dönemini yaşayan Camilla'nın da eski evliliğinden çocukları ve onlardan da torunları var.

KENDİ TORUNLARI HATTA KARDEŞİNİN TORUNU BİLE ORADA OLACAK

Ve yeni kraliçenin ailesi olarak onlar da 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde aktif rol alacaklar. Her ne kadar kraliyet ailesiyle kan bağları olmasa da Camilla'nın üç torunu Freddy, Louis ve Gus büyükannelerinin bu özel gününde onur görevi üstlenecek. Ama bu kadar değil! Onlara ek olarak kız kardeşi Annabel Elliot'ın torunu Arthur Elliot da o törende bir görev üstlenecek iddialara göre.

Camilla'nın bu üç erkek torunu ve kardeşinin torunu, Westminster Abbey'de yapılacak olan törenin resmi geçit kısmında görevli. Ayrıca bu üç torun törenin en vurucu anında da Camilla'nın yanında olacaklar.

HARRY'NİN ÇOCUKLARI YOK AMA CAMILLA 'MAAİLE' ORADA

Aslına bakılacak olursa tarih boyunca bu görev Kraliçe'nin yanında 'düşes' unvanlı kişiler oluyordu.O yüzden bu törende Camilla'nın torunlarının olması modernaşamın gerçeklerini yansıtmak adına tercih edilen bir yöntem.

Özetle Harry'nin karısı ve çocuklarını getirmediği törende Camilla, çocukları ve torunlarıyla birlikte "maaile" orada olacak.OĞLUNUN VAFTİZ BABASI CHARLES

Bunu söyledikten sonra Camilla'nın çocuklarına ve torunlarına da biraz yakından bakalıM. Camilla, 1973 ile1995 arasında Andrew Parker Bowles ile yaptığı evliliKten biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldu: Tom Parker Bowles ve Laura Lopes. Oğlu Tom, şu anda 47 yaşında, kızı Laura ise 44 yaşında. Tom'un iki, Laura'nın da üç tane çocuğu var.

Camilla'nın oğlu Tom, bir Yemek yazarı ve aynı zamanda bir TV kişiliği. Aralarında Master Chef'in de bulunduğu birçok yarışmada kamera karşısına çıktı. Bu arada kritik bir not daha. Camilla'nın Andrew Parker Bowles ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Tom'un vaftiz babası da Charles!

Sara Buys ile 2005 yılında evlenen Tom Parker Bowles 2018 yılında boşandı. Daha sonra uzun süre gazeteci Alice Procope ile ilişki yaşadı. Fakat sevgilisini de kansere kurban verdi.

Kral 3. Charles'ın üvey kızı Sarah Lopes ise sanat piyasasında çalışıyor.Uzun süre ünlü bir sanat galerisinin yöneticiliğini yapan Laura, iş insanı Harry Lopes ile evli.