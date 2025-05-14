Spinning Eğitmeni Iraz Bahşi, Spinning sporunu ve bilinmesi gereken her şeyi Gündem Kıbrıs okurları için anlattı…

Haber: Karakuş Öz

Soru: Iraz Bahşi kimdir, spor hayatına nasıl başlamıştır?

Cevap: 20 Aralık 1980 doğumlu olup iki çocuk annesiyim. Spor hayatıma ilkokul yıllarımda atletizmle başladım. Atletizime lise yıllarıma kadar devam edip ülkemizi defalarca Türkiye’de temsil edip iyi dereceler aldım. Hayatımda her zaman spor olmuştur. Basketbol, voleybol, tenis gibi sporlar çeşitli dönemlerde hayatımda yer aldı fakat spinning benim için vazgeçilmez oldu. 6 buçuk yıl kadar bir süredir profesyonel olarak spinning ile uğraşıyorum. Spinning hayatıma girdikten sonra öncelikle bedenime ve ruhuma kattıklarından dolayı spinning benim vazgeçilmezim oldu. 2 yıla yakın bir süredir spinning eğitmeni olarak spor hayatimi devam ettiriyorum.

Soru: Spinning hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap: Spinning hakkında bilgi verecek olursak genellikle kapalı alanda sabit bir bisiklet üzerinde yapılan, tempolu ve müzik eşliğinde gerçekleşen kardiyo egzersizi anlamına gelir. Grup halinde ya da bireysel yapılabilir. Antrenman genellikle bir eğitmen eşliğinde, belirli tempolar ve direnç seviyeleriyle gerçekleştirilir.

Soru: Spinning sporunun özellikleri nelerdir?

Cevap: Spinning’in bazı temel özellikleri vardır. Kalp atış hızını artırır ve kondisyonu geliştirir. Yağ yakımı ve kilo verme için etkilidir. Bacak kaslarını (özellikle kalça, uyluk ve baldırları) güçlendirir. Eğlenceli ve motive edici bir ortamda yapılır, çünkü genelde müzik eşliğinde olur.

Soru: Spinning sporunun faydaları nelerdir?

Cevap: Spinning’in birçok fiziksel ve zihinsel faydası vardır. Kardiyo sağlığını geliştirir. Kalp atış hızını artırır, kalp-damar sistemini güçlendirir. Düzenli spinning, tansiyonu ve kötü kolesterolü düşürebilir. Kalori yakar ve kilo vermeye yardımcı olur. 45 dakikalık bir spinning seansı, kişiye göre değişmekle birlikte 400–800 kalori yakılmasını sağlayabilir. Yağ yakımını hızlandırır. Kasları güçlendirir. Özellikle bacak, kalça ve karın kasları aktif çalışır. Uzun vadede kas dayanıklılığı artar. Eklemlere yük bindirmez. Koşu gibi sporların aksine, spinning düşük darbelidir, bu yüzden eklem dostudur. Stresi azaltır ve ruh halini iyileştirir. Müzik ve grup enerjisiyle birlikte dopamin ve endorfin salgısı artar. Enerji verir, depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletir. Dayanıklılığı ve disiplini artırır. Düzenli yapıldığında hem fiziksel hem mental dayanıklılığı geliştirir.

Soru: Spinning sporu neden tercih edilmeli?

Cevap: Spinning hayatınızda olmalı, çünkü hem bedeninize hem zihninize iyi gelen, etkili ve eğlenceli bir egzersiz biçimidir. İşte neden spinning’i yaşam tarzınızın bir parçası yapmalısınız. Zaman Kazandırır, 30-45 dakikalık bir spinning seansı, kısa sürede yüksek kalori yakmanızı sağlar. Yoğun iş veya okul temposunda bile kolayca uygulanabilir. Motivasyon ve Disiplin Kazandırır. Grup ortamı ve eğitmen desteğiyle spor yapma alışkanlığı gelişir. Düzenli katılım kişisel disiplininizi artırır. Sağlıklı Bir Kalp ve Güçlü Kaslar, Kalbinizi güçlendirirken bacak, karın ve kalça kaslarınızı da sıkılaştırır. Hem dayanıklılık hem şekil kazanırsınız. Ruhsal İyilik Hali Endorfin salgısı ile kendinizi daha mutlu, daha enerjik hissedersiniz.S tres, gerginlik ve mental yorgunlukla başa çıkmanıza yardımcı olur.

Soru: İsteyen her birey Spinning yapabilir mi?

Cevap: Her seviye için uygun. İster yeni başlayın, ister ileri düzeyde olun, spinning size uyarlanabilir. Temposunu ve direncini siz belirlersiniz. Son olarak sözlerimi tamamlarken Unutmayalım: Sağlıklı bir beden, mutlu bir yaşamın temelidir. Bu yüzden spor, hayatımızda her zaman olmalıdır.