İsveç'in Uppsala kentinde bir kuaförde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsveç Polisi, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurdu. Olayın ardından büyük bir alanı güvenlik şeridine alan yetkililer, soruşturmanın tüm hızıyla sürdüğünü açıkladı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının nedeni ve failine ilişkin detaylar henüz paylaşılmazken son dönemde artan silahlı şiddet olayları nedeniyle İsveç hükümeti, silah kontrol yasalarını sıkılaştırma kararı almıştı.