İstifa mektubunda Çıray, İYİ Parti’nin masadan kalktığı süreci hatırlattı. "Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı'na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü. Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti'ye değil, cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi" dedi.

Aytun Çıray, kendisine destek verdikleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'lilere teşekkür etti.