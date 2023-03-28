HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun kendisine gönderdiği mesajı aktardı.

Buna göre, Ağıralioğlu, Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sert sözlerinin ardından, yarın istifa edeceğini belirtti.

Ağıralioğlu, "Yarın helalleşeceğim" dedi.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ: GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEYECEK

İstifa açıklaması sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, görüşmenin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Zorlu, ''İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleşmeyecek'' açıklamasında bulundu.

İSTİFA DİLEKÇESİ PAYLAŞILDI

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, ilerleyen saatlerde yaptığı bir diğer paylaşımda, Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.